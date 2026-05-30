Le autostrade italiane offrono rimborsi sui pedaggi per i ritardi causati da cantieri. La misura è prevista dalla legge e si applica agli automobilisti coinvolti in questi disagi. Per ottenere il rimborso, è necessario presentare una richiesta secondo le modalità indicate dagli operatori autostradali. I dettagli e le procedure sono disponibili sui siti ufficiali delle concessionarie. La normativa mira a compensare i disagi causati dai lavori in corso sui tratti autostradali.

Le autostrade italiane si sono adattate alla legge che prevede il rimborso dei pedaggi per gli automobilisti in caso di ritardi causati dai cantieri. Un principio simile a quello dei risarcimenti per i ritardi sui treni, che si propone di compensare i viaggiatori per i disagi causati dai lavori. Non tutti però potranno ottenere il rimborso e l’importo non sarà uguale in tutti i casi. Inoltre, i pedaggi verranno risarciti solo in caso di cantieri programmati e fissi. Sono quindi esclusi quelli mobili o di emergenza. I rimborsi per i ritardi sulle autostrade. I nuovi rimborsi autostradali saranno divisi per la tipologia di tratta che è interessata dai cantieri e che è stata percorsa dall’automobilista: per i percorsi inferiori ai 30 chilometri il diritto di rimborso è indipendente dal ritardo;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Autostrade, arrivano i rimborsi per i ritardi dovuti ai cantieri: come ottenerli

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Dal 2026 arrivano i rimborsi per chi resta bloccato in autostrada

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