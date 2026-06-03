Autobotti di nuovo in strada Aica vince il braccio di ferro | Era l’unico sistema possibile

Dopo più di tre settimane di sospensioni e proteste, le autobotti sono tornate a circolare. Aica ha implementato un nuovo sistema di tracciabilità, al quale hanno aderito quasi tutti gli autotrasportatori privati. La ripresa del servizio segna la conclusione di un periodo di tensione legato alle modalità di monitoraggio delle forniture idriche.

Le autobotti sono tornate a viaggiare e per Aica si chiude una delle partite più delicate. Dopo oltre tre settimane di tensioni, proteste e stop alle forniture, la quasi totalità degli autotrasportatori privati hanno infatti aderito al nuovo sistema di tracciabilità introdotto dall’azienda idrica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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