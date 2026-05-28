Aica ha attivato un sistema automatizzato per le richieste di approvvigionamento idrico tramite autobotte. Le persone interessate devono seguire le procedure indicate per richiedere il servizio di fornitura sostitutiva. Il sistema consente di inoltrare le richieste in modo digitale, semplificando il processo rispetto alle modalità precedenti. Non sono stati forniti dettagli specifici sui passaggi da seguire o sui requisiti necessari per l’attivazione del servizio.

Aica ha attivato il sistema automatizzato per richiedere il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte. Lo rende noto l'azienda con una nota stampa, spiegando che l'obiettivo è rendere il servizio più rapido, semplice e completamente tracciabile.Per richiedere l'autobotte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scatta il piano "rubinetti aperti": ecco come Aica avrà a disposizioni tutte le autobotti necessarie per soddisfare le richieste

Autobotti, cambia tutto: niente pagamenti diretti e richieste solo tramite AicaA partire dal 9 maggio, in tutta la provincia di Agrigento, le modalità di approvvigionamento idrico tramite autobotti subiranno una modifica...

Si parla di: Autobotti, Aica attiva il sistema automatizzato per le richieste: ecco cosa fare.

Autobotti, Aica attiva il sistema automatizzato per le richieste: ecco cosa fareAica ha attivato il sistema automatizzato per richiedere il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite autobotte. Lo rende noto l'azienda con una nota stampa, spiegando che l'obiettivo ... agrigentonotizie.it

Senza acqua e senza autobotti: ristorante e attività ricettiva costretti a chiudere, la protesta dei titolariIl mancato accordo di Aica con le ditte di trasporto private non consente ai responsabili delle strutture di riempire i recipienti. E non potendo attendere i tempi di consegna dei mezzi della società ... agrigentonotizie.it