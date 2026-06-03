Una macchina ha investito una folla di giovani all’esterno di una discoteca a Taormina tra l’1 e il 2 giugno. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno soccorso alcuni feriti e avviato le indagini. La scena si è svolta davanti all’ingresso del locale, con testimoni che hanno descritto un momento di grande confusione. Il sindaco ha commentato l’accaduto in una dichiarazione pubblica.

Momenti di forte tensione nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, nei pressi della Discoteca Ipanema, dove un gruppo di giovani si trovava all’esterno del locale al termine della serata. Secondo quanto denunciato, una situazione potenzialmente molto pericolosa si sarebbe verificata in strada, con un’auto che avrebbe improvvisamente cambiato direzione puntando verso i ragazzi presenti. L’episodio, diffuso tramite un video sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale e nazionale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle aree della movida e sui controlli nelle ore notturne. Il video pubblicato dal sindaco Cateno De Luca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Auto su una folla di ragazzini all’uscita della discoteca: la reazione del sindaco (VIDEO)

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Auto su una folla di ragazzini all'uscita della discoteca a Taormina

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