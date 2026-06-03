Auto si ribalta sulla statale del Formicoso | nessun ferito tra i coinvolti

Un’auto si è ribaltata nel pomeriggio sulla strada statale del Formicoso, nel territorio di Frigento. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite. La vettura si è capovolta lungo la carreggiata, creando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e rimuovere il veicolo. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di rimozione.

Avellino, 3 giugno 2026. Un'automobile si è ribaltata nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale del Formicoso, nel territorio di Frigento. A bordo del veicolo viaggiavano una donna e un bambino piccolo: entrambi, fortunatamente, non hanno riportato ferite.Intervento di soccorsi e forze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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