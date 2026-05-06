Oggi i vigili del fuoco umbri sono intervenuti in due distinti incidenti stradali. In una delle situazioni, un'auto si è ribaltata sulla statale, lasciando un anziano ferito. Nell'altra circostanza, un veicolo ha preso fuoco in un'area vicino a Perugia. Entrambi gli interventi si sono conclusi con il soccorso delle persone coinvolte e la gestione delle emergenze sul posto.

Perugia, 6 maggio 2026 – Due particolari interventi per incidenti stradali per i vigili del fuoco umbri quest’oggi. Nel primo caso i vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per l’incendio di un’auto sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, prima dell'uscita di Prepo. Per fortuna non ci sono stati feriti né altri veicoli coinvolti; sul posto è intervenuta anche la polizia stradale. Un altro incidente autonomo è avvenuto sulla strada statale 675 Umbro-Laziale all’altezza del chilometro 29 in direzione di Orte; un uomo di 75 anni era alla guida della sua auto della quale, per cause da accertare, ha perso il controllo ribaltandosi su un fianco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ribalta sulla statale, anziano ferito. A Prepo auto a fuoco

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