Auto si ribalta sulla Statale 303 del Formicoso | nessun ferito

Un'auto si è ribaltata sulla strada statale 303 del Formicoso, nel territorio di Bisaccia. L'incidente si è verificato senza causare feriti tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza l'area e verificare le condizioni del veicolo. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di rimozione del mezzo coinvolto.

Intervento coordinato di vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Condizioni meteo avverse: raccomandata la massima prudenza Un'automobile si è ribaltata sulla strada statale 303 del Formicoso, nel territorio di Bisaccia. L'incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, il personale del 118 e le forze dell'ordine, che hanno gestito la situazione in sicurezza. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione lungo il tratto interessato: le condizioni meteorologiche risultano avverse e potrebbero aumentare il rischio di incidenti. Si consiglia di ridurre la velocità e mantenere la distanza di sicurezza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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