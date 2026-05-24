Un'auto Seat si è ribaltata in strada e ha travolto tre veicoli parcheggiati, causando danni evidenti a tutti. Due giovani sono rimasti feriti e portati in ospedale. La scena si è svolta in una zona abituale per il traffico, con i veicoli coinvolti che presentano danni significativi sulla carrozzeria. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente e valutando le condizioni di salute dei feriti.

? Domande chiave Come sono riuscite le tre auto parcheggiate a subire danni così gravi?. Quali sono le reali condizioni cliniche dei due ragazzi feriti?. Perché la velocità del ventenne ha causato il ribaltamento della Seat?. Chi dovrà rispondere dei danni causati alle tre vetture in sosta?.? In Breve L'incidente in via Plateja ha coinvolto tre auto parcheggiate: Peugeot 208, 3008 e Audi A1.. I due ferci sono stati assistiti dai Vigili del Fuoco del Comando centrale di Taranto.. L'impatto è avvenuto alle ore 4 di domenica 24 maggio al civico 66.. Le foto del luogo del sinistro sono state scattate dal fotografo Francesco Manfuso.. Due giovani sono finiti in ospedale dopo che una Seat si è ribaltata in via Plateja intorno alle 4 di questa domenica 24 maggio, coinvolgendo tre auto parcheggiate all’altezza del civico 66. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, Seat si ribalta e travolge 3 auto: due giovani in ospedale

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