Auto rubate riciclate e rivendute in tutta Italia | in quattro finiscono agli arresti

Quattro persone sono state arrestate per aver rubato, riciclato e rivenduto auto in tutta Italia. Secondo le indagini, avrebbero prelevato veicoli, modificato gli identificativi e prodotto documentazione falsa, permettendo loro di immettere le auto nel mercato come se fossero in regola. Le autorità hanno sequestrato veicoli e materiale utilizzato per alterazioni e falsificazioni. Le operazioni di polizia sono ancora in corso per smantellare l'intera rete di riciclaggio.

BRINDISI - Avrebbero reperito auto, ne avrebbero alterato gli identificativi e avrebbero creato una documentazione falsa per immettere nuovamente i veicoli sul mercato, come se fossero in regola. L'accusa viene mossa ai componenti di un presunto sodalizio che avrebbe agito fra le province di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma, due nuovi modelli di auto rubate ritrovate. In 2 giorni altri 4 veicoli ritrovati.

Notizie e thread social correlati

Auto rubate, riciclate e rivendute in tutta Italia: arrestate quattro personeQuattro persone sono state arrestate a Brindisi con l’accusa di aver rubato auto, alterato gli identificativi e prodotto documenti falsi per...

Scoppia una rissa a Ponza, spuntano coltelli: in quattro finiscono in ospedale e poi agli arrestiUna rissa violenta è scoppiata nei giorni scorsi sull'isola di Ponza, coinvolgendo più persone e portando all'intervento delle forze dell'ordine.

Temi più discussi: Auto rubate, riciclate e rivendute in tutta Italia: arrestate quattro persone; Auto rubate, clonate e riciclate: blitz all'alba, sei misure cautelari e 18 indagati; Il garage delle auto rubate, tra jammer ed estorsioni: business da 2 milioni di euro, nove arresti; Sgominata banda specializzata in furti d’auto ed estorsioni col cavallo di ritorno a Palermo, 9 arresti e 30 indagati.

Auto rubate, riciclate e rivendute in tutta Italia: arrestate quattro persone ift.tt/0OuGymS ift.tt/w1A35t9 x.com

Auto rubate, clonate e riciclate: blitz all'alba, sei misure cautelari e 18 indagati. I nomiAuto rubate a Taranto, Bari e Lecce e poi rimesse nei circuiti delle vendite online come anche direttamente in Puglia e a Torino, dopo avere ... msn.com

La gente continua a danneggiare i camion della spazzatura gettando batterie per auto nei rifiuti reddit

Le auto rubate venivano vendute e noleggiate con targa polacca, recuperati 4 veicoliLa Polizia Metropolitana ha recuperato 4 automobili, rubate tra Napoli e provincia; tre di queste circolavano con una targa falsa polacca. Erano state rubate da Napoli e provincia, le avevano ... fanpage.it