Auto rubate riciclate e rivendute in tutta Italia | arrestate quattro persone

Da brindisireport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone sono state arrestate a Brindisi con l’accusa di aver rubato auto, alterato gli identificativi e prodotto documenti falsi per rivendere i veicoli in tutta Italia. Le indagini hanno evidenziato che gli autori recuperavano le auto rubate, modificavano i numeri di identificazione, e creavano documentazione contraffatta, permettendo così ai veicoli di circolare come se fossero in regola. L’operazione ha portato al sequestro di diversi veicoli coinvolti nel circuito illecito.

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BRINDISI - Avrebbero reperito auto, ne avrebbero alterato gli identificativi e avrebbero creato una documentazione falsa per immettere nuovamente i veicoli sul mercato, come se fossero in regola. L'accusa viene mossa ai componenti di un presunto sodalizio che avrebbe agito fra le province di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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