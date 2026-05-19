Scoppia una rissa a Ponza spuntano coltelli | in quattro finiscono in ospedale e poi agli arresti
Una rissa violenta è scoppiata nei giorni scorsi sull'isola di Ponza, coinvolgendo più persone e portando all'intervento delle forze dell'ordine. Durante il confronto, sono stati usati anche dei coltelli, e quattro giovani sono rimasti feriti, finendo in ospedale. Successivamente, gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato quattro persone, tutte accusate di rissa aggravata e lesioni personali. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza dell'isola e sulla gestione di eventi di questa portata.
Una violenta rissa si è scatenata nei giorni sull'isola di Ponza, finita con l'arresto in flagranza di quattro giovani, accusati di rissa aggrava e lesioni personali.Protagonisti della violenza sono stati due cittadini di origine tunisina e due egiziani, tutti regolarmente residenti sull'isola. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026
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