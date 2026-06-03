Auto rubate clonate e riciclate | blitz all' alba sei misure cautelari e 18 indagati I nomi

All’alba, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione contro un’organizzazione coinvolta in furto, clonazione e riciclaggio di auto. Sei misure cautelari sono state emesse e 18 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Le vetture rubate provenivano da Taranto, Bari e Lecce, e venivano rivendute online o direttamente in Puglia e a Torino, dopo aver subito modifiche a targhe, numeri di telaio e documenti.

Auto rubate a Taranto, Bari e Lecce e poi rimesse nei circuiti delle vendite online come anche direttamente in Puglia e a Torino, dopo avere cambiato targhe, numeri di telaio e documenti. Clonate, in altre parole. Oppure smontate pezzo pezzo, per rivendere sportelli, cristalli, motori centrali e altri componenti ancora. Blitz questa mattina all'alba degli investigatori della sezione di polizia giudiziaria della polizia Stradale di Taranto guidati dall'ispettore Leonardo Maiorino: due persone in carcere, altrettante ai domiciliari e ancora obbligo di firma per altre due. Diciotto complessivamente gli indagati, sono di Latiano, Nardò, Torino, Brindisi e Manduria. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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