Auto rubate clonate e riciclate | blitz all' alba sei misure cautelari e 18 indagati

All'alba, sono state eseguite sei misure cautelari e 18 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L’indagine ha scoperto un traffico di auto rubate, clonate e riciclate tra Taranto, Bari e Lecce. Le vetture, dopo aver subito alterazioni di targhe, numeri di telaio e documenti, venivano vendute online o direttamente in Puglia e a Torino. L'operazione ha portato al sequestro di veicoli e materiali riconducibili all’attività illecita.

Auto rubate a Taranto, Bari e Lecce e poi rimesse nei circuiti delle vendite online come anche direttamente in Puglia e a Torino, dopo avere cambiato targhe, numeri di telaio e documenti. Clonate, in altre parole. Oppure smontate pezzo pezzo, per rivendere sportelli, cristalli, motori centrali e altri componenti ancora. Blitz questa mattina all'alba degli investigatori della sezione di polizia giudiziaria della polizia Stradale di Taranto: due persone in carcere, altrettante ai domiciliari e ancora obbligo di firma per altre due. Diciotto complessivamente gli indagati, sono di Latiano, Nardò, Torino, Brindisi e Manduria. Associazione a... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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