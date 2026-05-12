Blitz all’alba a Latina 16 misure cautelari | indagini su droga armi ed estorsioni

Nelle prime ore di questa mattina, la polizia ha portato a termine un’operazione a Latina, che ha portato all’applicazione di 16 misure cautelari. L’indagine riguarda attività legate a droga, armi ed estorsioni, e ha coinvolto diverse persone. Il blitz ha coinvolto forze dell’ordine che sono entrate in azione all’alba nel capoluogo pontino. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di controlli in materia di criminalità organizzata.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato dalle prime ore di oggi, martedì 12 maggio, nel capoluogo pontino. Gli investigatori della Squadra Mobile di Latina hanno dato esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare, firmate dal gip del Tribunale di Latina nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura. L’indagine della Procura. L’attività investigativa ha riguardato diversi soggetti, tra cui alcuni noti pregiudicati del capoluogo. Il quadro ricostruito dagli inquirenti ruota attorno a una serie di episodi legati a spaccio di droga, armi, intimidazioni e ritorsioni. I reati contestati. Le accuse, contestate a vario titolo, comprendono estorsione, detenzione e porto illegale di armi, ricettazione, evasione, danneggiamento seguito da incendio, oltre a spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Blitz all’alba a Latina, 16 misure cautelari: indagini su droga, armi ed estorsioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Blitz della Polizia all’alba a Latina, 16 arresti: indagini su droga, armi ed estorsioniABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Polizia di Stato dalle prime ore di oggi, martedì 12 maggio, nel capoluogo pontino. Blitz Prison Break, droga ed estorsioni dal carcere: 19 misure cautelariPescara - Operazione dei carabinieri a Pescara e in altre città italiane: indagati accusati di spaccio, estorsione e uso illecito di cellulari anche... Argomenti più discussi: Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Omicidi di mafia ed estorsioni, a Foggia 21 misure cautelari: fermato anche il presunto killer di Stefano Bruno; Svolta sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: arrestati 14 esponenti di spicco dei clan; Blitz all’alba: fermato giovane di Corato per l’omicidio Scavo nella discoteca di Bisceglie. Ostia, torture e sequestri per un borsone da un milione di euro. Il blitz all'alba ift.tt/Gpf28Ia x.com Vincitore -- Competizione Mix - No Originals reddit Latina, blitz della Polizia all’alba: 16 misure cautelari e 22 perquisizioniLatina, operazione della Polizia all’alba: eseguite 16 ordinanze di custodia cautelare e 22 perquisizioni nell’ambito di un’indagine su droga, armi, estorsioni e incendi ... latinaquotidiano.it