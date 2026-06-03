Un’auto ha investito un gruppo di giovani fuori dalla discoteca Ipanema a Taormina nella notte tra il 1° e il 2 giugno. Il veicolo ha percorso a grande velocità la strada, dirigendosi verso i ragazzi. Un video mostra il momento in cui l’auto si avvicina minacciosamente. Cateno De Luca ha commentato la vicenda, chiedendo l’arresto per tentato omicidio. Non sono stati riportati feriti gravi tra i giovani coinvolti.

Paura nella notte davanti all’Ipanema: il video riprende l’auto lanciata verso un gruppo di giovani. Momenti di terrore nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, dove un’auto si è diretta a forte velocità contro un gruppo di ragazzi all’esterno della discoteca Ipanema. Una scena che, secondo il sindaco Cateno De Luca, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. A documentare tutto sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza diffuse dallo stesso primo cittadino sui social. Nel filmato si vede una vettura effettuare un’inversione di marcia e puntare improvvisamente verso alcuni giovani che stavano camminando lungo la strada dopo una serata trascorsa nel locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Auto piomba sui ragazzi fuori dalla discoteca a Taormina, Cateno De Luca: ‘Tentato omicidio, va arrestato’ (VIDEO)

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