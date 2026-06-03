Auto lanciata contro giovani a Taormina il Codacons presenta un esposto in Procura

Il Codacons ha presentato un esposto in Procura in seguito all’incidente avvenuto tra lunedì 1 e martedì 2 giugno vicino a una discoteca a Taormina, dove un’auto è stata lanciata contro alcuni giovani. L’associazione di consumatori ha chiesto chiarimenti sulle responsabilità e sulle eventuali misure di sicurezza adottate. L’episodio ha coinvolto più persone e ha causato feriti tra i giovani presenti. La polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Anche il Codacons ha preso posizione dopo il grave episodio avvenuto nella lotte tra lunedì 1 e martedì 2 giugno nei pressi di una discoteca a Taormina. In particolare, un'auto si è lanciata a gran velocità contro alcuni giovani presenti in strada. Il Codacons quindi ha annunciato un esposto in. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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