La Reggina presenta un esposto contro il Messina alla Procura federale

La Reggina ha depositato un esposto presso la Procura federale della Figc, seguita da Sancataldese e Acireale, riguardante presunte violazioni commesse dal Messina nel campionato di Serie D, ormai agli ultimi turni. L’atto si basa su accuse di “gravi violazioni” durante le fasi finali del torneo. Al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli o eventuali sviluppi.

La Reggina ha presentato un esposto, così come avrebbero fatto anche Sancataldese ed Acireale, alla Procura federale della Figc riguardante presunte "gravi violazioni" da parte del Messina nel campionato di Serie D, che per volgere al termine. "Ammessa al campionato nonostante la dichiarazione di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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