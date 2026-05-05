Michelle Comi e i finti casi per fare hype | il Codacons presenta esposto alla Guardia di Finanza

Il Codacons ha presentato un esposto alla Guardia di Finanza e una denuncia-querela alla Procura di Milano. La richiesta riguarda presunti casi falsi utilizzati per generare attenzione mediatica. L’associazione si è detta intenzionata a fare luce su eventuali comportamenti illeciti legati a questa situazione. Le autorità competenti ora procederanno alle verifiche del caso, senza ulteriori commenti pubblici.

Il Codacons vuole vederci chiaro e ha presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano e un esposto alla Guardia di Finanza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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