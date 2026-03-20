Calcinaia | paura in strada sbaglia manovra e sfonda con l’auto vetrina di un negozio

Nel pomeriggio di oggi, 20 marzo 2026, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale. Un’auto ha sbagliato manovra e ha sfondato la vetrina di un negozio, creando panico tra i passanti. Nessuna persona è rimasta ferita nell’accaduto. La situazione è stata sotto controllo e i soccorsi sono stati immediati.

CALCINAIA (PISA) – I vigili del fuoco del comando sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 20 marzo 2026, in Via Tosco Romagnola Ovest nel comune di Calcinaia, per un incidente stradale. Nel parcheggio privato di una attività commerciale, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura, durante la fase di parcheggio, andando a sfondare la vetrata del negozio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno rimosso l’autovettura. Sul posto Vigili Urbani di Calcinaia e 118. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Calcinaia: paura in strada, sbaglia manovra e sfonda con l’auto vetrina di un negozio Articoli correlati Vola con l’auto nel negozio. Ubriaco sfonda la vetrina: "Buttate decine di vestiti"È volato con l’auto dentro il negozio di abbigliamento ‘Barney’, sfondando la vetrina. Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozioCALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale.