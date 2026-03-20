Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina del negozio

Alle 17:15 di oggi, in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia, i vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti a seguito di un incidente stradale in cui un'auto ha perso il controllo e ha sfondato la vetrina di un negozio. Nessuna altra informazione sulle eventuali conseguenze o coinvolgimenti.

CALCINAIA – Squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle 17,15 in via Tosco Romagnola Ovest a Calcinaia per un incidente stradale. Nel parcheggio privato di una attività commerciale, il conducente di un’auto, durante la fase di parcheggio, ha perso il controllo della vettura andando a sfondare la vetrata del negozio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell’intervento e rimosso l’autovettura. Giovani prigionieri del digitale? Per il World Happiness Report l’algoritmo è il problema Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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