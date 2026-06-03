Auto contro giovani a Taormina c' è un ferito | rintracciata la targa del responsabile

Da messinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra lunedì e martedì a Taormina un'auto ha investito un giovane mentre tentava di travolgere un gruppo di ragazzi fuori da una discoteca. La polizia ha rintracciato la targa del veicolo coinvolto. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti per identificare il conducente e chiarire le circostanze dell'incidente. Nessuna informazione sulle condizioni del ferito è stata resa nota.

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Emergono nuovi elementi sull'aggressione avvenuta nella notte tra lunedì 1° e martedì 2 giugno a Taormina, dove un giovane ha tentato di travolgere un gruppo di ragazzi all'esterno di una discoteca. A fare il punto della situazione è il sindaco Cateno De Luca, che ha denunciato l'accaduto sui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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