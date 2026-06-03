Auto contro giovani a Taormina c' è un ferito | rintracciata la targa del responsabile

Notizia in breve

Nella notte tra lunedì e martedì a Taormina un'auto ha investito un giovane mentre tentava di travolgere un gruppo di ragazzi fuori da una discoteca. La polizia ha rintracciato la targa del veicolo coinvolto. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti per identificare il conducente e chiarire le circostanze dell'incidente. Nessuna informazione sulle condizioni del ferito è stata resa nota.