Auto contro giovani a Taormina c' è un ferito | rintracciata la targa del responsabile
Nella notte tra lunedì e martedì a Taormina un'auto ha investito un giovane mentre tentava di travolgere un gruppo di ragazzi fuori da una discoteca. La polizia ha rintracciato la targa del veicolo coinvolto. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sono in corso accertamenti per identificare il conducente e chiarire le circostanze dell'incidente. Nessuna informazione sulle condizioni del ferito è stata resa nota.
Emergono nuovi elementi sull'aggressione avvenuta nella notte tra lunedì 1° e martedì 2 giugno a Taormina, dove un giovane ha tentato di travolgere un gruppo di ragazzi all'esterno di una discoteca. A fare il punto della situazione è il sindaco Cateno De Luca, che ha denunciato l'accaduto sui. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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