Auto alimentata a gpl in fiamme davanti a una scuola | grande apprensione in città

Notizia in breve

Una Lancia Ypsilon alimentata a Gpl è andata a fuoco davanti a una scuola primaria a Mesagne. L'incendio si è verificato questa mattina, provocando grande apprensione tra genitori, insegnanti e studenti presenti sul posto. Le fiamme hanno completamente distrutto l'auto, che si trovava parcheggiata lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.