Auto alimentata a gpl in fiamme davanti a una scuola | grande apprensione in città
Una Lancia Ypsilon alimentata a Gpl è andata a fuoco davanti a una scuola primaria a Mesagne. L'incendio si è verificato questa mattina, provocando grande apprensione tra genitori, insegnanti e studenti presenti sul posto. Le fiamme hanno completamente distrutto l'auto, che si trovava parcheggiata lungo la strada. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.
MESAGNE - Si sono vissuti momenti di grande apprensione stamattina (mercoledì 3 giugno) all'esterno della scuola primaria Giosué Carducci, a Mesagne, a causa di un incendio che ha distrutto una Lancia Ypsilon alimentata a Gpl. L'episodio si è verificato intorno alle ore 7.50. Alla guida del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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