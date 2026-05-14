Francavilla auto a GPL in fiamme | rischio esplosione domato dai Vigili

A Francavilla, un'auto alimentata a GPL è andata a fuoco improvvisamente, ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che si verificasse un'esplosione. I Carabinieri stanno indagando sull'origine dell'incendio e hanno raccolto prove sul possibile punto di innesco, ma al momento non sono state rese note le cause precise. La vettura è stata gravemente danneggiata dall'incendio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come ha fatto il fuoco a scatenarsi improvvisamente sulla vettura?. Quali indizi hanno raccolto i Carabinieri per ricostruire l'innesco?. Perché un guasto elettrico potrebbe aver causato il rogo del serbatoio?. Cosa è successo esattamente nel momento del pericolo in contrada Santa Cecilia?.? In Breve Incendio avvenuto alle ore 20 del 12 maggio in contrada Santa Cecilia.. Nessun ferito o danno a proprietà limitrofe registrato dai soccorritori.. Carabinieri indagano su possibile corto circuito o guasto elettrico del veicolo.. Intervento dei Vigili del Fuoco di Chieti per isolare l'area colpita.. Un’auto alimentata a benzina e GPL è stata avvolta dalle fiamme intorno alle ore 20 di ieri, 12 maggio, in contrada Santa Cecilia a Francavilla al Mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Francavilla, auto a GPL in fiamme: rischio esplosione domato dai Vigili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Auto a Gpl in fiamme a Francavilla, evitato il peggio grazie al rapido intervento dei vigili del fuocoPaura nella serata di ieri, 12 maggio, in contrada Santa Cecilia a Francavilla al Mare, dove un’auto alimentata a Gpl e benzina è stata avvolta dalle... Tubi in polietilene in fiamme in un terreno agricolo: rogo domato dai vigili del fuocoL'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta in strada del Vignale, a Verona, dopo le numerose chiamate giunte al 115 per il fumo... Argomenti più discussi: Auto a Gpl in fiamme a Francavilla, evitato il peggio grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco; Vigili del fuoco, al via i Campi Giovani 2026: l’Abruzzo sarà coinvolto nel campus di Foligno. Auto a Gpl in fiamme a Francavilla, evitato il peggio grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco x.com Mentre il mercato discute di elettrico, ibrido e nuovi carburanti, le auto a GPL restano una soluzione concretaMentre il mercato discute di elettrico, ibrido e nuovi carburanti, le auto a GPL restano una soluzione concreta ... auto.it Auto a GPL: i prezzi di tutte le novità 2026I continui aumenti dei prezzi d di benzina e gasolio portano tanti automobilisti in cerca di un'auto nuova da comprare a esplorare l'opzione dei carburanti alternativi, come il GPL che permette ancora ... it.motor1.com