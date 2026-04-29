Shock a Busseto | minaccia il vicino e gli punta una pistola munita di puntatore laser Denunciato 60enne italiano
A Busseto, un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver minacciato il vicino con una pistola equipaggiata con un puntatore laser. L’episodio ha causato sconcerto tra gli abitanti della zona, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato all’identificazione e alla denuncia del presunto autore, che ora dovrà rispondere delle accuse di minaccia e porto illegale di arma.
Paura a Busseto: minaccia il vicino e gli punta una pistola munita di “ puntatore laser”. Denunciato un 60enne italiano.L’immediato intervento di due pattuglie dei Carabinieri ha portato all’identificazione del presunto responsabile e al sequestro dell’arma, fortunatamente risultata essere una.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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