Shock a Busseto | minaccia il vicino e gli punta una pistola munita di puntatore laser Denunciato 60enne italiano

A Busseto, un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver minacciato il vicino con una pistola equipaggiata con un puntatore laser. L’episodio ha causato sconcerto tra gli abitanti della zona, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. L’intervento delle autorità ha portato all’identificazione e alla denuncia del presunto autore, che ora dovrà rispondere delle accuse di minaccia e porto illegale di arma.