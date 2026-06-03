Aurelia camion si ribalta alla rotatoria dopo l' uscita Stagno Nord | conducente all' ospedale
Un camion si è ribaltato questa mattina alla rotatoria dopo l’uscita di Stagno Nord, in direzione Camp Darby. Il veicolo si è capovolto per motivi ancora da chiarire, coinvolgendo il conducente che è stato trasportato in ospedale. L’incidente si è verificato poco dopo le 8 e30 e ha causato disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e l’intervento è ancora in corso.
Incidente stradale poco dopo l'uscita di Stagno Nord alla rotatoria dalla quale ci si immette per Camp Darby dove un camion, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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