Aurelia camion si ribalta alla rotatoria dopo l' uscita Stagno Nord | conducente all' ospedale

Da livornotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un camion si è ribaltato questa mattina alla rotatoria dopo l’uscita di Stagno Nord, in direzione Camp Darby. Il veicolo si è capovolto per motivi ancora da chiarire, coinvolgendo il conducente che è stato trasportato in ospedale. L’incidente si è verificato poco dopo le 8 e30 e ha causato disagi al traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e l’intervento è ancora in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incidente stradale poco dopo l'uscita di Stagno Nord alla rotatoria dalla quale ci si immette per Camp Darby dove un camion, per ragioni ancora da chiarire, si è ribaltato nella mattina di oggi, mercoledì 3 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Auto si ribalta dopo essere uscita fuori strada: ferito un uomo trasportato in ospedaleOggi nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo via dei Liguri Bebiani, quando una Citroen C1 condotta da un uomo di 57 anni è uscita dalla...

Incidente stradale sulla A2, camion si ribalta: ferito il conducenteNella mattinata di oggi, un incidente si è verificato sulla A2 del Mediterraneo, tra Campagna ed Eboli, all'altezza del chilometro 47, poco prima...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web