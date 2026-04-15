Oggi nel pomeriggio si è verificato un incidente lungo via dei Liguri Bebiani, quando una Citroen C1 condotta da un uomo di 57 anni è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata. L'automobilista è rimasto ferito e trasportato in ospedale. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause che hanno portato all’incidente.

Incidente questo pomeriggio in via dei Liguri Bebiani. Una Citroen C1 condotta da un 57enne per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi dopo uno scontro con un altro veicolo. L’auto alimentata a GPL è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha provveduto a soccorrere l’uomo per il quale si è reso necessario il trasporto in ospedale. Ad effettuare i rilievi la polizia Municipale. Inchiesta su passata gestione del Teatro San Carlo: 12 indagati, c’è. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Auto si ribalta dopo essere uscita fuori strada: ferito un uomo trasportato in ospedale

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