La Parata e Racconto di una Notte hanno registrato un aumento significativo di ascolti. La prima ha raggiunto il massimo di spettatori, mentre la seconda ha visto un incremento del 20% rispetto alla settimana precedente. Gli ascolti della televisione tradizionale sono cresciuti del 15%, mentre lo streaming ha segnato un aumento del 25%. Entrambi i programmi hanno superato le 3 milioni di spettatori complessivi.

Quali programmi hanno registrato il maggior incremento di spettatori stasera?. Come si sono mossi gli ascolti tra televisione tradizionale e streaming?. Perché alcuni titoli hanno recuperato pubblico nonostante lo share calante?. Cosa indicano questi nuovi dati sulla tenuta dei formati seriali?.? In Breve Rai1 guida con 2.489.000 spettatori e 16.13% share per l'evento sul Referendum.. Canale5 registra 2.067.000 spettatori con Un Nuovo Inizio al 14.83% di share.. DiMartedì su La7 raggiunge 1.327.000 utenti con share del 9.37%.. Racconto di una Notte cresce di 34.000 spettatori arrivando a 1.513.000 totali.. I dati Auditel di martedì 2 giugno 2026 confermano la crescita di alcuni titoli chiave tra la serata e lo streaming. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auditel: boom di ascolti per la Parata e Racconto di una Notte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv, boom per Notaio in Sorrento, malissimo Racconto di una notteNella giornata del 26 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un forte aumento per la serie “Notaio in Sorrento”, che ha conquistato la prima...

Leggi anche: Ascolti tv, 3 maggio 2026: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, Racconto di una notte, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri (24 maggio): Fazio chiude meglio di Veronica Gentili, Ranucci e De Martino frenano; Ascolti Tv ieri (27 maggio): super Sciarelli e Cazzullo da record, De Martino ha la meglio su Gerry Scotti; Ascolti Tv ieri (31 maggio): Ranucci chiude col botto (grazie a Fazio). De Martino da paura, Gerry Scotti è travolto; Ascolti TV | Domenica 31 Maggio 2026. Testa a testa tra Meglio tardi che mai (14.2%) e Racconto di una Notte (14.4%), ottimo Ranucci (11.9%), Giordano sale al 7.7%.

Ascolti TV domenica 31 maggio 2026: Racconto di una notte su Canale 5 e Meglio tardi che mai su Rai 1 i programmi più vistiVediamo insieme quali sono stati i programmi più visti nella serata di ieri, domenica 31 maggio 2026. Ecco come sono andati gli Ascolti TV nei principali canali. comingsoon.it

Ascolti tv ieri domenica 31 maggio chi ha vinto tra Meglio tardi che mai, Report e Racconto di una notteAscolti tv domenica 31 maggio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con Meglio tardi che mai contro Report e Fuori dal Coro ... virgilio.it