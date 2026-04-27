ascolti tv boom per notaio in sorrento malissimo racconto di una notte

Nella giornata del 26 aprile, gli ascolti televisivi hanno mostrato un forte aumento per la serie “Notaio in Sorrento”, che ha conquistato la prima posizione. La performance di De Martino in access è risultata invece soddisfacente, mentre “Racconto di una notte” ha registrato un calo significativo negli ascolti, risultando tra le trasmissioni meno seguite della giornata. Questi dati riflettono le preferenze del pubblico in quella fascia oraria.

I dati degli ascolti tv del 26 aprile assegnano di nuovo la vittoria a Roberta Valente- Notaio a Sorrento, bene De Martino in access Gliascolti tvdel 26 aprile assegnano la vittoria aNotaio in Sorrentoche continua a crescere. Ieri è stato fatto un esperimento: è stata mandata in onda una sola puntata, facendola partire più tardi, un modo per far diventare la prima serata seconda. Su Canale 5, invece,Racconto di una nottecontinua a scendere. Francesca Fialdini, programma in bilico? Si ripresenta il problema della domenica pomeriggio Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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