Un audio diffuso da La Vardera riporta le parole del presidente del Parlamento, che smentisce ricostruzioni fantasiose riguardo presunte pressioni sul caso della concessione della spiaggia di Mondello. La questione riguarda la gestione dell’affidamento della spiaggia, che era stato assegnato a una società italo-belga e poi revocato dagli uffici regionali. Sul caso si sono susseguite polemiche e commenti pubblici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il caso della concessione della spiaggia di Mondello. È al centro della polemica la gestione della concessione della spiaggia di Mondello, precedentemente affidata alla società Italo Belga, e la successiva revoca disposta dagli uffici regionali. La vicenda è stata riaccesa dalla diffusione di un video pubblicato su Facebook dal deputato regionale Ismaele La Vardera, contenente un audio di un colloquio con il dirigente generale regionale Calogero Beringheli. Le accuse di presunte pressioni politiche. Secondo la ricostruzione del deputato, dall’audio emergerebbero possibili pressioni dalla Presidenza della Regione sulla gestione della revoca della concessione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Audio di La Vardera, Schifani: “Ricostruzioni fantasiose su presunte pressioni sul caso Mondello”

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