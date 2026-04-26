Chiné sul caso Rocchi | Ricostruzioni fantasiose Ma nuovi elementi possono riaprire l'inchiesta sportiva

Il responsabile della giustizia sportiva italiana ha diffuso una nota ufficiale in cui ha definito le ricostruzioni sulla vicenda come fantasiose. Ha confermato che l’esposto, archiviato circa un anno fa, è stato gestito secondo le procedure previste. Tuttavia, ha aggiunto che nuovi elementi potrebbero portare a un riesame dell’inchiesta sportiva e delle eventuali decisioni prese in passato.

Il capo della giustizia sportiva italiana, Giuseppe Chiné, è intervenuto con una nota ufficiale per difendere la correttezza e l'operato della Procura federale sull'esposto archiviato un anno fa. "Notizie non veritiere e fantasiose, prive di qualsiasi aderenza alla realtà degli accadimenti".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Chiné tuona sul caso Rocchi: «Diffuse notizie false. Sono pronto per avviare o riaprire l’indagine sportiva»Gatti Juventus, il difensore bianconero a San Siro osservato speciale anche in chiave calciomercato. Inchiesta arbitri, Chiné: “Ricostruzioni non vere e fantasiose”(Adnkronos) – “Poiche' in queste ultime ore alcuni organi di stampa stanno diffondendo notizie non veritiere e financo fantasiose, prive di qualsiasi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La Procura Figc aveva archiviato il primo esposto. Ma ora il caso può riaprirsi: chiesti gli atti ai pm di Milano; La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l'indagine sportiva; Calcio nel caos, Rocchi si defila: Chiné costretto a fare retromarcia. Senza Mondiale, l’Italia verso l’estate più nera; Rocchi: intervengono Coni e Abodi, 'chiarezza su archiviazione in Figc'. La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano ... fanpage.it Caso Rocchi, Chiné: Fantasia su stampa. Ho indagato su Udinese-Parma. Se ci saranno…Il procuratore della federcalcio, Giuseppe Chinè in una nota interviene sulla vicenda che vede ora indagato Rocchi ... fcinter1908.it Caso Rocchi, Chinè fa chiarezza: "Archiviazione nel 2025, ora chiesti formalmente gli atti alla Procura di Milano" Il procuratore della FIGC Giuseppe Chiné fa chiarezza su ciò che sta succedendo in merito al caso Gianluca Rocchi in Serie A Il procuratore della - facebook.com facebook #Rocchi #FIGC #Chine Sta girando questa dichiarazione di Chiné come un modo per dire che nessun tesserato è stato coinvolto. Analizzando meglio, però, non sembra per noi affatto così. [1/6] x.com