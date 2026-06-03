Attraversamenti Multipli 2026 | danza e natura a Roma

Dal 11 al 20 giugno, il Parco di Torre del Fiscale a Roma ospiterà la 26ª edizione del festival di arti performative Attraversamenti Multipli, con spettacoli di danza e interventi immersivi nella natura. La manifestazione si sposterà poi a Toffia, Rieti, dal 3 al 4 luglio, dove si terranno ulteriori eventi all'aperto. La rassegna coinvolge artisti di diverse discipline e si svolge in ambienti naturali e spazi pubblici.

Cosa: 26ª edizione del festival multidisciplinare di arti performative Attraversamenti Multipli.. Dove e Quando: Roma, Parco di Torre del Fiscale (11-20 giugno) e Toffia, Rieti (3-4 luglio).. Perché: Un’indagine artistica sulla “Coesistenza” tra esseri viventi e ambiente attraverso performance site-specific.. Il festival Attraversamenti Multipli giunge alla sua ventiseiesima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più significativi nel panorama delle arti performative contemporanee. Curato con dedizione da Margine Operativo, sotto la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani, l’evento propone un viaggio che quest’anno ruota attorno a una parola chiave densa di significati: CoexistenceCoesistenza. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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