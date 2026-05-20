Attraversamenti Multipli 2026 al Parco di Torre del Fiscale

Dal 11 al 20 giugno il Parco di Torre del Fiscale ospiterà la seconda edizione del festival Attraversamenti Multipli, organizzato da Margine Operativo. La manifestazione prevede una serie di eventi culturali e artistici che si svolgeranno nell'area verde, con la direzione artistica affidata a Alessandra Ferraro e Pako Graziani. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle attività estive della zona e coinvolge vari artisti e professionisti del settore.

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