Attraversamenti Multipli 2026 al Parco di Torre del Fiscale
Dal 11 al 20 giugno il Parco di Torre del Fiscale ospiterà la seconda edizione del festival Attraversamenti Multipli, organizzato da Margine Operativo. La manifestazione prevede una serie di eventi culturali e artistici che si svolgeranno nell'area verde, con la direzione artistica affidata a Alessandra Ferraro e Pako Graziani. L'iniziativa si inserisce nel calendario delle attività estive della zona e coinvolge vari artisti e professionisti del settore.
Il festival Attraversamenti Multipli 2026 arriva al Parco di Torre del Fiscale dall'11 al 20 giugno, ideato e curato da Margine Operativo, con la direzione artistica di Alessandra Ferraro e Pako Graziani.Un multiforme programma di performance, spettacoli, site specific, formati performativi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
La seconda edizione del Salento Safety Congress a Torre del ParcoUna giornata dedicata alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro con talk, momenti di confronto, corsi di alta formazione, workshop, tavoli di...
Torre Annunziata, via alla demolizione di Palazzo Fienga: simbolo del clan diventa parco pubblicoPresenti le istituzioni nazionali e locali: al posto della storica roccaforte sorgeranno una piazza e un’area verde per la città Ci sarà anche la...
ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI 2026 – coexistence a Roma e a ToffiaLa 26° edizione del festival Attraversamenti Multipli si terrà dall'11 al 20 giugno a Roma nella natura urbana del Parco di Torre del Fiscale. corrierenazionale.it
Attraversamenti Multipli al Parco di Torre del FiscaleIl festival multidisciplinare Attraversamenti Multipli torna dal 18 l 28 settembre e compie 25 anni di vita. Dal 2001 ha scelto di agire negli spazi urbani. Il festival durante questi 25 anni si è ... romatoday.it