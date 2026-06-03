Un episodio di infedeltà si sviluppa con Ilkin e Tolga che interrompono ogni comunicazione. Tolga esprime insoddisfazione per la serie tv in cui recita, creando tensioni tra i due. La situazione si approfondisce con le difficoltà nel rapporto tra i protagonisti, che si traducono in un allontanamento. Nessuna delle parti fa dichiarazioni pubbliche, e la vicenda si limita a quanto avviene tra i personaggi nella narrazione.

EP 1 Ilkin e Tolga non riescono più a comunicare tra di loro. Tolga non è soddisfatto della serie tv in cui recita. Ilkin, dopo verle provate tutte per riuscire a parlare con lui, arriva al punto in cui deve lasciarlo o compiere una decisione ardita. Decide di usare un profilo falso per mandargli dei messaggi sotto mentite spoglie. EP 2 Ilkin corre un ulteriore rischio e decide di dare al suo profilo falso un volto. La giovane stagista, Sinem, cattura la sua attenzione. Quando Ilkin le fa un’offerta che non può rifiutare, accetta senza sapere in cosa si sta cacciando. Ilkin la veste bene e le parla di Tolga. La prepara, spiegandole per ore tutto quello che c’è da sapere su di lui e Sinem si presenta all’appuntamento nelle vesti di “Berlin”. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Atto d’Infedeltà, le trame degli episodi

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UNA STORIA DI INFEDELTA': LUI È ENTRATO SENZA PREAVVISO... E LA MIA VITA È CAMBIATA PER SEMPRE

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Ho appena visto Waitress, qualcun altro trova ci sia un problema con la trama??? reddit

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