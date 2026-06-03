Il 10 giugno debutta gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity Atto d’Infedeltà ( Between The World and Us ), la nuova dizi pronta a conquistare il pubblico con la sua avvincente storia. Un titolo che si inserisce in un catalogo già ricco e seguito, che conferma il legame tra il pubblico italiano e questo genere capace di unire emozioni, romanticismo e colpi di scena. Protagonista di Atto d’Infedeltà è la star della serialità turca Demet Özdemir, già amata per le sue interpretazioni in Io sono Farah e DayDreamer – Le Ali del Sogno, qui nei panni di?lkin, brillante caporedattrice di un noto magazine femminile. Accanto a lei Bu?ra Gülsoy interpreta Tolga, attore di successo e suo fidanzato, sempre più distante e misterioso. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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© Davidemaggio.it - Atto d’Infedeltà: amore, inganni e segreti arrivano su Mediaset Infinity

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