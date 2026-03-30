Il 13 aprile saranno trasmessi sugli schermi italiani nuovi episodi di Euphoria, serie targata HBO con protagonista Zendaya. In un trailer recente viene mostrato il personaggio di Rue mentre viene interrogata, senza ulteriori dettagli sulla scena o sul contesto. La data di messa in onda è stata annunciata e la serie torna con episodi inediti dopo la prima e la seconda stagione.

Il 13 aprile arriveranno anche sugli schermi italiani le puntate inedite dello show cult targato HBO con protagonista Zendaya. Arriverà lunedì 13 aprile sugli schermi di Sky, HBO Max e in streaming su NOW la stagione 3 di Euphoria, di cui online è stato condiviso un trailer inedito. I fan stanno ormai attendendo da tempo il ritorno dello show cult creato, diretto e prodotto da Sam Levinson che può contare su un cast di giovani star guidate da Zendaya. Cosa mostra il nuovo trailer di Euphoria Il video condiviso online oggi mostra Rue, interpretata da Zendaya, mentre viene interrogata dagli agenti della DEA (Drug Enforcement Administration) a causa di alcuni eventi avvenuti in Messico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Euphoria 3: Rue viene interrogata nel nuovo trailer degli episodi inediti

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