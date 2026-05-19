Il palinsesto estivo di Mediaset si arricchisce di un nuovo tassello narrativo. Sarà la prima serata di Canale 5 ad ospitare il debutto di Un nuovo inizio, una produzione spagnola mai trasmessa in Italia, studiata per regalare al pubblico una narrazione intensa, dove ogni puntata promette di ribaltare le carte in tavola. L'attenzione del pubblico è tutta rivolta verso la protagonista, Megan Montaner: l'attrice, entrata nel cuore dei telespettatori italiani grazie al ruolo iconico della levatrice Pepa ne ‘Il Segreto ’, si riprende lo schermo con un personaggio complesso e ricco di sfumature. La trama. La trama di Un nuovo inizio si configura come un intenso dramma familiare, inserito nel suggestivo e difficile contesto della Spagna rurale degli anni Sessanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ‘Un nuovo inizio’ e il ritorno di Megan Montaner. Cast, anticipazioni e trama della nuova della fiction

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