Distretto di Polizia su Mediaset Infinity
Lo storico poliziesco di Canale 5 rivive su Mediaset Infinity. Il cofanetto completo con le undici stagioni di Distretto di Polizia è disponibile qui. Tutto incominciò così. Stagione 1 – Giovanna Scalise, Isabella Ferrari, commissario di polizia, viene trasferita, per motivi di sicurezza, dalla Sicilia a Roma dove le viene assegnato il comando di un distretto di polizia. Il trasferimento di Giovanna Scalise non e’ semplice: il commissario e’ costretto a nascondere ai suoi uomini il fatto che dovra’ testimoniare al maxi-processo contro gli assassini del marito. Con Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis. Cast: Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Lorenzo Flaherty, Carlotta Natoli, Simone Corrente, Daniela Morozzi, Marco Marzocca, Serena Bonanno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Distretto di polizia stagione 3 puntata 3
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Temi più discussi: Gli agenti di polizia del distretto di Chi?ng Sinh sono vicini alla popolazione per essere al suo servizio.; Ostia, non si fermano all’alt della polizia: durante l’inseguimento travolgono due ragazzine; Istituzione dell'Associazione degli ex agenti della polizia popolare del distretto di Phuong Liet.; Essere vicini alle persone, comprenderne i bisogni per poterle servire al meglio.
Ricky Memphis vestito da poliziotto ed è subito Mauro Belli, distretto di polizia mi ha cresciuta #ICesaroni x.com
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