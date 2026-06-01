Distretto di Polizia su Mediaset Infinity

Da davidemaggio.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Lo storico poliziesco di Canale 5 rivive su Mediaset Infinity. Il cofanetto completo con le undici stagioni di Distretto di Polizia è disponibile qui. Tutto incominciò così. Stagione 1 – Giovanna Scalise, Isabella Ferrari, commissario di polizia, viene trasferita, per motivi di sicurezza, dalla Sicilia a Roma dove le viene assegnato il comando di un distretto di polizia. Il trasferimento di Giovanna Scalise non e’ semplice: il commissario e’ costretto a nascondere ai suoi uomini il fatto che dovra’ testimoniare al maxi-processo contro gli assassini del marito. Con Giorgio Tirabassi, Ricky Memphis. Cast: Isabella Ferrari, Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Lorenzo Flaherty, Carlotta Natoli, Simone Corrente, Daniela Morozzi, Marco Marzocca, Serena Bonanno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Distretto di polizia stagione 3 puntata 3

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