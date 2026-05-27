su mediaset infinity meravigliosa italia

Notizia in breve

Su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente “Meravigliosa Italia”, un nuovo programma ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli. La serie è accessibile nella sezione dei contenuti liberi della piattaforma. La trasmissione può essere guardata senza costi aggiuntivi e non richiede abbonamenti. La produzione è stata inserita tra i contenuti accessibili sulla piattaforma di streaming del gruppo.