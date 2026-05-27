Su Mediaset Infinity Meravigliosa Italia

Da gbt-magazine.com 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Su Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente “Meravigliosa Italia”, un nuovo programma ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli. La serie è accessibile nella sezione dei contenuti liberi della piattaforma. La trasmissione può essere guardata senza costi aggiuntivi e non richiede abbonamenti. La produzione è stata inserita tra i contenuti accessibili sulla piattaforma di streaming del gruppo.

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. E’ in visione su  Mediaset Infinity? “Meravigliosa Italia”, il nuovo programma  ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli,  disponibile gratuitamente nella sezione dei contenuti liberamente fruibili della piattaforma. Tutta la programmazione si può guardare in qualsiasi momento della giornata.  Alla conduzione Nicola Santini insieme a Peppe Iannicelli e Tanya La Gatta, con la partecipazione di Luca Marsi, Maira Trevisan e Umberto Marzotto. Le nova puntante del programma attraversano il Paese scegliendo una strada diversa rispetto ai tradizionali format turistici.  . Al centro restano i luoghi ma soprattutto le atmosfere, le persone, i dettagli quotidiani che raccontano davvero un territorio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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