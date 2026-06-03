Attivisti pugliesi del Convoy per Gaza bloccati in Libia | disposta prosecuzione custodia cautelare

Notizia in breve

Un docente di 33 anni e una donna di 67 anni sono stati trattenuti in Libia dopo essere stati bloccati dalle autorità locali. Entrambi, attivisti pugliesi del Convoy per Gaza, sono comparsi di fronte a un procuratore libico. La custodia cautelare nei loro confronti è stata prorogata. La loro permanenza nel Paese è iniziata alcuni giorni fa e coinvolge anche la connazionale residente nell'Astigiano.