Attivisti pugliesi del Convoy per Gaza bloccati in Libia | disposta prosecuzione custodia cautelare
Un docente di 33 anni e una donna di 67 anni sono stati trattenuti in Libia dopo essere stati bloccati dalle autorità locali. Entrambi, attivisti pugliesi del Convoy per Gaza, sono comparsi di fronte a un procuratore libico. La custodia cautelare nei loro confronti è stata prorogata. La loro permanenza nel Paese è iniziata alcuni giorni fa e coinvolge anche la connazionale residente nell'Astigiano.
E' comparso dinanzi a un Procuratore in un Tribunale della Libia Domenico Centrone, 33enne docente di Uniba originario di Molfetta, trattenuto da alcuni giorni nel Paese nordafricano con la connazionale Dina Alberizia, 67enne foggiana ma residente nell'Astigiano, dopo essere stati bloccati dalle. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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