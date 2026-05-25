La carovana Global Sumud Convoy verso Gaza 33enne di Molfetta fermato in Libia

Un uomo di 33 anni proveniente da Molfetta è stato fermato in Libia tra i dieci partecipanti alla carovana umanitaria Global Sumud Convoy, che tenta di raggiungere Gaza dall’Egitto. La missione, non violenta, coinvolge un totale di dieci persone e ha come obiettivo l’accesso a Gaza. La carovana si muove attraverso il Nord Africa in direzione del confine egiziano, senza ancora aver completato il percorso.

C'è anche un 33enne originario di Molfetta, Domenico Centrone, tra le 10 persone componenti del Global Sumud Convoy, carovana umanitaria e non violenta che ha l'obiettivo di raggiungere Gaza dall'Egitto.Centrone, è uno dei due italiani bloccati assieme alla piemontese Dina Alberizia. Secondo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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