Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di alcuni lotti di sughi pronti e ragù vegetali venduti nella grande distribuzione. I prodotti coinvolti si trovano in vasetti di vetro e sono stati segnalati per la presenza di possibili corpi estranei. La comunicazione riguarda specifici lotti di questi alimenti, senza indicare marchi o dettagli aggiuntivi.

Il Ministero della Salute ha diramato una serie di avvisi di richiamo alimentare che coinvolgono diversi lotti di sughi pronti e ragù 100% vegetali, commercializzati nella grande distribuzione in vasetti di vetro. Il provvedimento si è reso necessario per tutelare la sicurezza dei consumatori a fronte di un potenziale rischio fisico: la possibile contaminazione degli alimenti con corpi estranei. I richiami dell’azienda Cereal Terra. Il primo prodotto a finire nella lista del dicastero è il sugo vegetale a base di pomodoro e soia a marchio “Cereal Terra”, confezionato nello stabilimento piemontese di Ciriè (Torino), situato in via Ricardesco 1517. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allarme per possibili corpi estranei nel ragù: ecco i lotti di sughi pronti vegetali ritirati dal Ministero della Salute

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