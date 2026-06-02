Burger vegetali richiamati dai supermercati Aldi per presenza di steli di peperone | Non consumare
I burger vegetali venduti nei supermercati Aldi sono stati ritirati dal commercio a causa di possibili steli di peperone trovati all’interno. Aldi ha comunicato che il prodotto è stato distribuito in tutti i punti vendita fino al 1° giugno 2026, ma ha raccomandato di non consumarlo. Non sono stati segnalati, al momento, casi di intossicazione o problemi di salute collegati al prodotto.
Aldi fa sapere che il prodotto coinvolto dall'avviso è stato commercializzato in tutti i punti vendita del gruppo fino al 1 giugno 2026 ma l'alimento non deve essere consumato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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