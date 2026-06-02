Burger vegetali richiamati dai supermercati Aldi per presenza di steli di peperone | Non consumare

Notizia in breve

I burger vegetali venduti nei supermercati Aldi sono stati ritirati dal commercio a causa di possibili steli di peperone trovati all’interno. Aldi ha comunicato che il prodotto è stato distribuito in tutti i punti vendita fino al 1° giugno 2026, ma ha raccomandato di non consumarlo. Non sono stati segnalati, al momento, casi di intossicazione o problemi di salute collegati al prodotto.