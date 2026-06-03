Nella mattina, un attacco ucraino ha colpito il terminal petrolifero di San Pietroburgo, danneggiando anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt. L'attacco si è verificato il giorno dell'apertura del Forum economico di Putin. Non ci sono dettagli su eventuali vittime o danni specifici. Le autorità russe hanno confermato l'incidente senza ulteriori precisazioni. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alle responsabilità.

L’ Ucraina ha colpito nella mattina il terminal petrolifero di San Pietroburgo e navi e infrastrutture nel vicino porto di Kronstadt. L’attacco non segna solo un successo militare, ma un atto di portata simbolica molto forte: oggi a San Pietroburgo si apre il Forum economico internazionale, una sorta di Davos russa, in cui Vladimir Putin ospita leader aziendali e funzionari governativi. L’offensiva arriva all’indomani dei massicci raid russi su Kiev e altre città del Paese che hanno provocato almeno 22 morti e 138 feriti e di nuovi attacchi portati nella notte. L’Ucraina colpisce il terminal petrolifero di San Pietroburgo. Il terminal. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Attacco ucraino su San Pietroburgo nel giorno in cui si apre il Forum economico di Putin: colpito il terminal petrolifero (video)

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Ukraine targets St Petersburg as flagship economic forum opens in Russia

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