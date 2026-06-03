Un turista è stato morso da uno squalo nelle acque del Nord Sardegna. L’uomo ha riferito di aver notato una pinna nera prima di essere aggredito. L’incidente si è verificato durante un allenamento in mare, causando momenti di grande tensione tra i presenti. Non sono stati forniti dettagli sulle ferite o sulle condizioni del turista. La zona è stata oggetto di attenzione da parte delle autorità e delle forze di soccorso.

Momenti di forte tensione nelle acque del Nord Sardegna, dove una semplice nuotata di allenamento si è trasformata in una disavventura inattesa e difficile da dimenticare. A diversi metri dalla riva, in uno scenario normalmente associato a tranquillità e sport all’aria aperta, un giovane atleta si è trovato improvvisamente faccia a faccia con un predatore marino. Una sequenza di attimi concitati, raccontata poi con lucidità, che ha riportato l’attenzione sulla presenza – rara ma possibile – di squali anche in aree frequentate dai bagnanti. Squalo e attacco improvviso nella spiaggia di Monti Russu in Sardegna. L’episodio si è verificato lungo la costa di Monti Russu, nel nord della Sardegna, una delle zone balneari più note per le sue acque limpide e il contesto naturalistico ancora poco urbanizzato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Attacco di uno squalo! Turista morso in Italia: “Ho visto una pinna nera, poi…”

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TRAGEDIA, GIOVANE PESCATORE MUORE ATTACCATO DA UNO SQUALO: NON CÈ STATO NULLA DA FARE

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