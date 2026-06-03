Un turista ha subito un attacco da uno squalo durante un allenamento in mare aperto. L’uomo ha riferito di essere stato morso più volte dall’animale. L’incidente è avvenuto in una località italiana, durante una sessione di nuoto. Non ci sono state altre persone coinvolte e le condizioni del turista non sono state rese note. La zona è stata ispezionata dalle autorità marine.

Per quello che doveva essere un normale allenamento in mare aperto, si è trasformato in un’esperienza da incubo che il protagonista difficilmente riuscirà a dimenticare. Un giovane atleta di 28 anni si è ritrovato improvvisamente faccia a faccia con un predatore marino durante una nuotata solitaria, vivendo minuti di autentico terrore che hanno lasciato senza parole anche chi ha ascoltato il suo racconto. >> Stefano De Martino, momento nero: altra botta pesante dopo il malore di Belen La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione dei media e degli utenti sui social, dove in molti hanato increduli l’accaduto. C’è chi ha scritto: “Sembra la trama di un film”, mentre altri hanno sottolineato quanto possa essere imprevedibile la natura anche in luoghi considerati sicuri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Attaccato da uno squalo”. Choc per un turista nel mare italiano: “Mi ha morso più volte”

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BAMBINO ATTACCATO DA UNO SQUALO, FERITE GRAVISSIME ALLE GAMBE: È IN CONDIZIONI CRITICHE

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