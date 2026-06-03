Atletica oggi in tv World Continental Tour Turku 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Notizia in breve

Oggi si svolge a Turku, in Finlandia, la quinta tappa del World Athletics Continental Tour 2026, categoria Gold. La manifestazione vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, con gare di corsa e prove di salto. La diretta streaming è disponibile su piattaforme sportive dedicate, e gli orari delle competizioni sono stati comunicati dall’organizzazione. Domani si svolgerà il Golden Gala di Roma, evento di livello Diamond League.