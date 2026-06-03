Atletica oggi in tv World Continental Tour Turku 2026 | orari programma streaming italiani in gara
Oggi si svolge a Turku, in Finlandia, la quinta tappa del World Athletics Continental Tour 2026, categoria Gold. La manifestazione vede la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, con gare di corsa e prove di salto. La diretta streaming è disponibile su piattaforme sportive dedicate, e gli orari delle competizioni sono stati comunicati dall’organizzazione. Domani si svolgerà il Golden Gala di Roma, evento di livello Diamond League.
In attesa dell’imperdibile Golden Gala in programma domani sera a Roma nell’ambito della Diamond League, quest’oggi va in scena a Turku (in Finlandia) un altro meeting internazionale di alto profilo valevole come quinta tappa di livello Gold del World Athletics Continental Tour 2026. Prosegue dunque il percorso di avvicinamento verso i Campionati Europei di Birmingham, evento clou dell’estate che si terrà ad inizio agosto. A causa della quasi sovrapposizione in calendario con il Golden Gala, saranno solamente tre gli atleti azzurri presenti ai Paavo Nurmi Games. Elena Carraro proverà a ben figurare nei 100 ostacoli con l’obiettivo di limare il 12. 🔗 Leggi su Oasport.it
ADDIS ABABA GRAND PRIX CONTINENTAL TOUR ONE DAY MEETING
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