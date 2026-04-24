Atletica oggi in tv World Continental Tour Nairobi 2026 | orari programma streaming italiani in gara

Oggi si tiene il Kip Keino Classic Grand Prix a Nairobi, seconda tappa del World Continental Tour di atletica, livello gold. L’evento si svolge venerdì 24 aprile e vede la partecipazione di diversi atleti italiani. La manifestazione si può seguire in diretta streaming e in tv, con orari e programma disponibili per gli appassionati che vogliono seguire le gare dal vivo.

Oggi venerdì 24 aprile va in scena il Kip Keino Classic Grand Prix, seconda tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante di atletica all’aperto). Dopo l’apertura disputata a Melbourne qualche settimana fa, si entra nel vivo della stagione con l ‘appuntamento di Nairobi: sarà la capitale del Kenya a ospitare questo meeting di grande tradizionale, che si preannuncia altamente spettacolare e che promette molte scintille visti i talenti che saranno della partita. Sono infatti stati annunciati i due volti simboli del Paese: Ferdinand Omanyala (attesissimo sui 100 metri dopo aver già corso in 9.98 ad Addis Abeba) e Emmanuel Wanyonyi (Campione Olimpico di Parigi 2024 e Campione del Mondo in carica).🔗 Leggi su Oasport.it

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