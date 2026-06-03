Atletica Doppio successo con Di Pasquali e Fontana in Piemonte
Due vittorie per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nel Biellese. Michele Fontana ha conquistato il primo posto in una gara, mentre Roberto Di Pasquali ha vinto in un'altra competizione. Entrambi gli atleti sono saliti sul podio in eventi distinti, portando a casa i trofei. Le competizioni si sono svolte nel territorio biellese, con risultati che hanno visto protagonisti gli atleti del team.
Doppio successo piemontese per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar che con Michele Fontana e Roberto Di Pasquali sale sul gradino più alto del podio in due differenti competizioni nel biellese. Nella 45esima edizione della " Biella-Piedicavallo ", gara di 18,5 km. con un dislivello di 600 metri, vittoria assoluta per Michele Fontana; mentre nella " Campiglia Cervo-Piedicavallo ", gara di 6 km., vittoria assoluta per Roberto Di Pasquali. Nella 34esima edizione della " Cronoscalata del Castellaccio ", corsa in salita di 4,4 km. a Livorno, secondo posto assoluto per Daniele Sandroni, terzo posto assoluto per Giacomo Molinaro, secondo posto di categoria per Alessandro Giordani (SM) e Marco Osimanti (SM60). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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