atletica doppio successo con di pasquali e fontana in piemonte

Notizia in breve

Due vittorie per il Parco Alpi Apuane Team Ecoverde Cetilar nel Biellese. Michele Fontana ha conquistato il primo posto in una gara, mentre Roberto Di Pasquali ha vinto in un'altra competizione. Entrambi gli atleti sono saliti sul podio in eventi distinti, portando a casa i trofei. Le competizioni si sono svolte nel territorio biellese, con risultati che hanno visto protagonisti gli atleti del team.