Due consiglieri regionali lombardi annunciato il passaggio a Futuro Nazionale, il partito fondato da un generale. Stamattina hanno comunicato la loro adesione al nuovo movimento politico. Il presidente della regione ha dichiarato che non ci sono rapporti tra l’amministrazione e il partito. La notizia segue un cambio di casacca da parte di due rappresentanti, che hanno deciso di entrare nel gruppo politico. La loro scelta non comporta modifiche alle funzioni istituzionali o alle maggioranze in consiglio.

Futuro Nazionale entra nel Consiglio regionale lombardo. Stamattina Pietro Macconi e Luca Ferrazzi comunicheranno la loro adesione al partito politico fondato dal generale Roberto Vannacci. Macconi è stato eletto al Pirellone nelle fila di Fratelli d’Italia e in questa prima metà della legislatura regionale si è distinto per l’attivismo in favore della caccia e dei cacciatori, essendo a sua volta cacciatore, ma anche per aver inviato una mail a duemila dirigenti scolastici scoraggiandoli dal riconoscere le carriere alias: "Ho fraternamente messo in guardia i presidi dal compiere atti illegali" dichiarò su queste pagine. Più tortuoso il... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Doppio cambio di casacca. Il generale sbarca al Pirellone. Fontana: "Niente in comune"

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