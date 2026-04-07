Le festività pasquali non fermano il golf doppio appuntamento sportivo al Cus | i risultati

Durante le festività pasquali, i golfisti hanno partecipato a due eventi che si sono svolti sui green del Cus Ferrara Golf. Nonostante le celebrazioni, le gare sono continuate senza interruzioni, attirando numerosi atleti e appassionati. Le manifestazioni hanno visto la presenza di diversi partecipanti, portando a un calendario sportivo ricco di attività anche durante il periodo di festività.

Le festività pasquali non hanno fermato i golfisti, che sui green del Cus Ferrara Golf hanno dato vita a due manifestazioni di rilievo. Si è iniziato con il Double Duo Agis Trophy, disputato in un clima estremamente positivo sia dal punto di vista sportivo che conviviale. I partecipanti hanno apprezzato le eccellenti condizioni del percorso e l’ospitalità del ristorante Le Querce, contribuendo al successo della giornata. Per quanto riguarda i risultati, nella categoria Prima Squadra Lordo si è imposta la formazione composta da Luigi Foschini, Gianluca Neri, Emanuele Loffredo Loffredo e Cristian Berti (Le Cicogne Faenza) con 58 punti. Nella Prima Squadra Netto vittoria per il Golf Club Argenta con Jean Michel Civardi, Alessio Perazzimi, Mauro Assirelli e Davide Melega con 77 punti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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